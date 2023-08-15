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Общество

Отключением горячей воды в Кузнецке заинтересовалась прокуратура

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Затянувшееся отключение горячей воды в Кузнецке привлекло внимание прокуратуры. Подачу ресурса в многоквартирные дома остановили 19 июня, а сроки его возвращения постоянно менялись.

Сначала горожанам обещали, что греть воду в кастрюлях они перестанут 3 июля, однако горячая вода из кранов не пошла. Срок перенесли на 17 июля, а затем на 1 августа. Но даже тогда вода появилась не во всех домах.

В качестве причин отключения указывали капитальный ремонт турбины ТЭЦ и магистрального участка трубопровода на улице Рабочей.

«Гарантирующая организация МКП «Теплосеть» не приняла полного комплекса мер, направленных на своевременный ремонт вышедшего из строя оборудования. Это привело к нарушению нормативов обеспечения населения горячим водоснабжением», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

По факту случившегося провели проверку, по итогам которой в отношении должностного лица МКП «Теплосеть» было возбуждено административное дело. Руководителю предприятия внесено представление.

Горячее водоснабжение многоквартирных домов в Кузнецке восстановлено в полном объеме, добавила Светлана Артамонова.

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