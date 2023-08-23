В Кузнецке нашли решение проблемы изношенных тепловых сетей

23.08.2023 | 20:43

В Кузнецке грядет модернизация городской системы теплоснабжения. Она необходима, так как теплосетям в этом году исполняется 90 лет и их износ огромен.

Как рассказал на своей странице во «ВКонтакте» глава Кузнецка Сергей Златогорский, оптимизировать теплоснабжение будут путем перехода на автономные источники.

Речь идет о строительстве модульных котельных, которые позволят вывести из эксплуатации изношенные участки магистрали. Планируется, что установка начнется уже в 2023-м.

«В этом году будет смонтировано три локальных котельных, до середины декабря работы будут закончены. Планируется начать отопительный сезон этого года по старой схеме, а затем постепенно переключиться на новую. Подобная работа будет продолжена и в последующие годы», - пообещал Златогорский.

В пресс-службе правительства Пензенской области добавили, что на установку трех котельных из регионального бюджета выделят 40 млн рублей. На перекладку теплосетей заложено 57 млн из федеральной казны.

Из-за изношенного оборудования на кузнецкой ТЭЦ горожане в этом году на два с половиной месяца лишились горячей воды. Сроки ее возвращения постоянно откладывались. Долгим отсутствием ресурса заинтересовалась прокуратура.