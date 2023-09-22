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Общество

Решать проблему пассажиров из Терновки и Кривозерья не планируют

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В Пензе не планируют решать проблему транспортного сообщения между Терновкой и Кривозерьем. Об этом в пятницу, 22 сентября, ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» заявило на своей странице во «ВКонтакте».

«Создайте маршрут из Кривозерья в Терновку. Нереально задолбало добираться с пересадкой», - обратился к учреждению пользователь Григорий Ш.

Мужчине ответили, что соединить все микрорайоны города беспересадочными маршрутами невозможно, к тому же это экономически нецелесообразно.

«Транспортное сообщение на основании принципов пересадочности соответствует требованиям законодательства», - подчеркнули в ГКУ.

Как отметили специалисты, организации прямого маршрута между Кривозерьем и Терновкой нет даже в планах, поскольку, чтобы добраться из одного микрорайона в другой, нужно пересесть только один раз.

Пензенцы уже неоднократно просили пустить автобусы и маршрутки по новой дороге - от Центральной до улицы 40 лет Октября, но пока к горожанам никто не прислушался.

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