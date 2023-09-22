Памятники минувшей войны будут ремонтировать по новым правилам

22.09.2023 | 08:51

Группа депутатов Госдумы разработала новые нормы ремонта памятников Великой Отечественной войны, упрощающие процесс. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Многие памятники Великой Отечественной войны относятся к объектам культурного наследия муниципального, регионального и федерального значения.

Как пояснила председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, для проведения даже минимального ремонта на таких объектах нужно подготовить научно-проектную документацию, провести историко-культурную экспертизу, получить разрешения органа охраны культурного наследия, привлекать к работе исключительно лицензированных подрядчиков. Это приводит к удорожанию ремонта, даже если он несложен.

По словам Елены Ямпольской, законопроект направлен прежде всего на то, «чтобы наши муниципалитеты, на территории которых находится большинство таких памятников, не затрачивали лишние средства - а у них этих средств нет - на то, чтобы ремонтировать эти святые для каждого жителя объекты».

Согласно законопроекту, Министерство культуры РФ утвердит перечень и порядок проведения ремонтных работ на объектах культурного наследия, за исключением зданий и мемориальных квартир, увековечивающих память о событиях и участниках Великой Отечественной войны.

В список войдут в том числе красочное и штукатурное покрытие, укладка плитки, оформление газона. О текущем ремонте достаточно будет уведомить местные органы охраны объектов культурного наследия. Историко-культурная экспертиза не понадобится, и можно нанять обычных рабочих. Это упростит и удешевит ремонт.

Законопроект предусматривает, что к памятникам Великой Отечественной войны отнесут захоронения воинов с надгробиями, стелами, обелисками, ограждениями.

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко считает инициативу очень востребованной. Она рассказала, что в России более 80 тысяч памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной.

«Зачастую таким памятникам нужен небольшой ремонт, который в силах выполнить и местная администрация. Поэтому инициатива актуальна и поможет привести в порядок мемориалы по всей стране, тем более что они есть практически в каждом городе, в каждом населенном пункте», - отметила она.

В Пензенской области уже выявляли факты содержания мемориалов Великой Отечественной войны в ненадлежащем состоянии. Так, в 2021 году в селе Рянза Земетчинского района памятное место пришло в полнейшее запустение. Потребовалось вмешательство прокуратуры, чтобы мемориальный комплекс реставрировали и благоустроили.

В июне 2022 года жительница Никольска обратила внимание, что на мемориале в честь погибших в Великой Отечественной войне отвалилась декоративная плитка, а у подножия скопилась сухая листва.