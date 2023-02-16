Проекты развязки и дорог на ГПЗ прошли госэкспертизу

16.02.2023 | 12:39

Проекты по строительству развязки и дорог в микрорайоне ГПЗ, на реализацию которых необходимо 1 млрд 75 млн 559 тысяч рублей, прошли госэкспертизу.

Об этом в четверг, 16 февраля, сообщила пресс-служба администрации Пензы со ссылкой на городское управление капитального строительства.

Речь идет о развязке на пересечении улиц Антонова и Измайлова. Планируется увеличить площадь кольца, подъездных путей и полос, что должно повысить пропускную способность микрорайона и позволить пензенцам не простаивать в пробках.

Также работы будут вестись на участке дороги, который соединит улицы Измайлова и Антонова в районе улицы Добролюбова, за храмом Дмитрия Донского. Кроме того, предполагают заняться продолжением улицы Антонова от перекрестка с Добролюбова за ТЦ «Лента» с выходом на мост через старое русло Суры.

«Заключение для каждого объекта по проектной документации, разработанной ООО «Центр-Дорсервис», было получено 23 декабря 2022 года. Проверку достоверности определения сметной стоимости подтвердил Региональный центр государственной экспертизы и ценообразования в строительстве Пензенской области в начале февраля текущего года», - сообщили в мэрии.

Помимо прочего, запланировано переустройство существующих инженерных коммуникаций в соответствии с техническими условиями ресурсоснабжающих организаций.