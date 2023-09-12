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Общество

Страхование жилья пока будет необязательным

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Страхование жилья в стране сейчас носит рекомендательный характер, из-за чего увеличивается нагрузка на региональный бюджет в случае природного катаклизма и разрушения домов.

Подобная ЧС в Пензенской области случилась в конце июля в Никольске, когда на город обрушился ураган.

Тему обязательного страхования жилья затронули во вторник, 12 сентября, на Восточном экономическом форуме.

«Это абсолютно правильное дело. Нужно страховать жилье. Но, как вам ни покажется странным, моя позиция до сих пор заключалась в том, что нельзя это делать обязательным. Это нужно делать, но с сегодня на завтра приказать людям и заставить их платить я не могу, потому что это дополнительные расходы для людей», - проводит слова Президента Владимира Путина ТАСС.

Глава государства указал, что отсутствие страховки приводит к дополнительным расходам из бюджетов разных уровней, так как средства идут на восстановление жилья.

«Кроме как в России ни одно государство в мире таких расходов на себя не берет. Но я думаю, что мы должны какое-то время продолжать это делать», - сказал Путин.

Он добавил, что, хотя доходы граждан растут, «в целом они являются довольно скромными». По словам Владимира Путина, к страхованию жилья в обязательном порядке нужно идти постепенно.

Ураган, бушевавший в Никольске, повредил частные и многоквартирные дома, образовательные учреждения, детские сады. У жителей пропали газ и электричество. Деньги на восстановление выделили из резервного фонда Пензенской области. Сумма превысила 41 млн рублей.

Помимо этого, в марте многие районы региона пострадали от паводка, улицы и дома затопило.

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