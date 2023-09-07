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Общество

Вандалам, портящим общественное имущество, ужесточат наказание

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В Госдуму РФ внесен законопроект о повышении размера штрафа за умышленную порчу чужого имущества, не повлекшую значительного ущерба.

Документ размещен в электронной базе «Законотворчество».

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в последние годы в городах и селах России создается все больше привлекательных общественных пространств, общедоступных спортивных площадок, малых архитектурных форм, благоустроенных парков, улучшается освещение городов и ремонтируются фасады исторических зданий. В связи с этим остро стоят вопросы содержания и сохранности таких объектов.

«Случаи общественного хулиганства и вандализма, сопряженные с порчей объектов общественного благоустройства, вызывают большой резонанс, их необходимо придавать широкой огласке, применяя к нарушителям действенные меры. Существующие механизмы воздействия не всегда результативны», - считает автор инициативы, первый зампред комитета Совфеда по экономической политике Иван Абрамов.

Размер штрафа предлагается установить от 500 до 5 тысяч рублей. В действующей редакции Кодекс об административных правонарушениях РФАП (статья 7.17) предусматривает штраф в размере от 300 до 500 рублей.

Кроме того, за порчу чужого имущества и за мелкое хулиганство (ст. 20.1) предлагается ввести наказание в виде обязательных работ на срок до 100 часов.

Случаи вандализма нередки в Пензе. В частности, разрушениям подвергаются остановочные павильоны. Последний факт отметила жительница города в среду, 6 сентября: неизвестные разбили стекло на остановке «Тамбовская застава».

В июле 2022 года злоумышленник повредил памятник Денису Давыдову на улице Московской. Мужчина кистью нанес на подножие памятника гусару-поэту слово «клоун». Затем «художник» достал пакет с водой, ударом снизу проткнул его и вылил на памятник. Через несколько дней хулигана задержали с поличным, когда он разрисовывал стены остановочного комплекса на улице Лермонтова.

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