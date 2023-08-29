Пензенцев приглашают пройти курс идеального грибника

29.08.2023 | 12:43

В субботу, 2 сентября, в Пензе волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» проведут мастер-класс для всех любителей сбора грибов и ягод: и опытных, и дебютантов, и юных, и пожилых.

Об этом сообщается на странице добровольцев в соцсети «ВКонтакте».

Участники тренинга «Идеальный грибник» научатся правильно собираться на тихую охоту с точки зрения безопасности, получат навыки ориентирования в природной среде с помощью компаса, узнают, что делать, если все же заблудились, и многое другое.

Обучение проведут инструкторы центра поиска пропавших людей, действующие опытные добровольцы.

Участников будут ждать с 12:00 до 16:00 недалеко от колец на Олимпийской аллее. Включаться в процесс можно в любое время в этом промежутке. Координаты: 53.183700, 44.979610.

Случаи, когда грибники или сборщики ягод теряют ориентиры и начинают плутать, не редкость. В середине июля спасатели помогли выбраться семье с двумя маленькими детьми, которая заблудилась в Лунинском районе между Большим Вьясом и Лесным Вьясом.

Ранее поисковики дали любителям природы несколько советов, как не заблудиться и что делать, если это все же произошло. Ознакомиться с ними можно здесь.