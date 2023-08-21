В Пензе запретили продавать алкоголь в День знаний

21.08.2023 | 14:16

В Пензе 1 сентября, в День знаний, запретят продавать алкоголь. Соответствующее постановление подписал и. о. главы города Олег Денисов.

Запрет будет действовать с 8:00 до 23:00 1-го числа.

Администрациям районов областного центра поручили провести разъяснительную работу с предпринимателями и руководителями магазинов. Полиции порекомендовали усилить контроль за выполнением запрета, а также за гостями Пензы и горожанами.

1 сентября в областном центре, как и в других населенных пунктах, традиционно запрещают продавать спиртное. В этот день организуют рейды, проверяющие следят, чтобы требования властей выполнялись.

На проигнорировавших запрет коммерсантов составляют протоколы об административном правонарушении.