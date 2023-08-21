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Общество

К обсуждению загрязнения старицы Суры привлекут общественность

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Жителям Пензы предлагают высказать свое мнение о ситуации с загрязнением ОАО «Маяк» окружающей среды. 31 августа в городской администрации состоится общественное обсуждение данной темы.

На рассмотрение выносится предварительная оценка воздействия на окружающую среду при планируемом строительстве очистных сооружений на улице Бумажников, 1.

В постановлении, подписанном главой Пензы Александром Басенко, указано, что мероприятие пройдет в малом зале администрации. Начало в 10:00.

На протяжении нескольких лет из-за нарушений при сливе сточных вод в старицу реки Суры попадали токсические ингредиенты в виде фенолов и нефтепродуктов. Из-за систематического негативного воздействия погибла рыба.

В начале 2023 года заместителя технического директора по энергетике ОАО «Маяк» признали виновным в загрязнении поверхностных вод и, как следствие, массовой гибели рыбы. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей в доход государства. Кроме того, с ОАО «Маяк» взыскали ущерб, нанесенный биологическим ресурсам.

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