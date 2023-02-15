Сотруднику ОАО «Маяк» назначили штраф за загрязнение старицы Суры

15.02.2023 | 12:29

В Пензе вынесли приговор заместителю технического директора по энергетике ОАО «Маяк», признанному виновным в загрязнении поверхностных вод Старицы Суры и, как следствие, массовой гибели рыбы.

Мужчина достоверно знал, что сточные и дренажные воды «Маяка» содержат вредные вещества (26 февраля 2021 года его привлекали к административной ответственности за нарушение правил водопользования при сбросе стоков из водовыпусков № 1 и 2 в реку), но никаких мер для их очистки не принял.

Загрязнение старицы Суры токсическими ингредиентами в виде фенолов и нефтепродуктов продолжалось с 18 ноября 2020 года по 16 ноября 2021-го. Из-за систематического негативного воздействия в водоеме погибла рыба - 662 экземпляра общим весом 19,5 кг: плотва (554 шт.), серебряные караси (4 шт.), уклейка (104 шт.). Ущерб, нанесенный водным биологическим ресурсам, составил 467 824 рубля.

После этого возбудили уголовное дело.

Заместитель технического директора не признал вину, заявив, что об обнаружении в районе «Маяка» погибшей рыбы узнал только в декабре 2021 года от своего непосредственного руководителя, которого вызывал следователь.

По его мнению, место и причина гибели рыбы достоверно не установлены. К тому же он попросил учесть результаты лабораторных исследований, показавших, что острого токсического действия сбрасываемая предприятием в реку сточная вода не оказывала.

Тем не менее вина мужчины была доказана. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей в доход государства.

«Гражданский иск Средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству о возмещении ущерба, причиненного преступлением водным биологическим ресурсам, удовлетворен полностью, с ОАО «Маяк» взыскано 467 824 рубля», - сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.