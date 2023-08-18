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Общество

19 августа порадует пензенцев хорошей погодой

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В субботу, 19 августа, в Пензе по-прежнему будет тепло. Согласно прогнозу пензенского гидрометеоцентра, днем ожидается около +30 градусов.

Осадков не обещают, ветер будет дуть умеренный, северный. Ночью столбик термометра опустится до +17-19 градусов.

Таким образом, погода не помешает пензенцам посетить фестивали, намеченные на 19 августа. В 11:00 в селе Ключи Малосердобинского района, на родине певицы Лидии Руслановой, будут исполнять песни из ее репертуара.

А в селе Николаевка Пензенского района в 12:00 начнется историко-культурный фестиваль «Юконский ворон».

19 августа - Яблочный Спас. Наши предки подмечали, что после него погода преображается: ночи становятся холодными. И действительно, с воскресенья, 20-го числа, температура воздуха начнет постепенно понижаться.

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