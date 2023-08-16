Олег Мельниченко наградил лучших участников сборов «Гвардеец»

16.08.2023 | 20:07

В Пензе завершились сборы ПФО «Гвардеец». В среду, 16 августа, состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров командных соревнований, лучших игроков.

Сборы продлились две недели. Юные представители регионов ПФО, а также ДНР и Запорожской области изучали основы военной службы, проходили допризывную подготовку и участвовали в спортивных состязаниях.

«Старшеклассники получили настоящую армейскую закалку: жили в условиях, максимально приближенных к военной службе, проходили боевую, строевую, физическую подготовку, свершенствовали знания по всем направлениям военных специальностей, знакомились с конструкцией артиллерийских и инженерных систем, участвовали в учебных стрельбах на полигоне», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Награждали юношей в таких номинациях, как баскетбол, мини-футбол, дартс, пейнтбол, волейбол, стрельба из пневматической винтовки, спортивное ориентирование.

Пензенская команда получила главный приз в соревнованиях по мини-футболу, а лучшим игроком также признан ее представитель.

Награды ребятам вручил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

«Я просто уверен, что эти дни прошли для вас с пользой. И вы нашли новых друзей, усвоили все воинские дисциплины, соревновались и побеждали. Это очень важно», - подчеркнул глава региона.

Он пожелал юношам успеха и осознанного выбора будущей профессии.

«Очень надеюсь, что определенным шагом в этом выборе станут сборы «Гвардеец» ПФО», - подытожил Олег Мельниченко.