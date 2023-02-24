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Общество

В Дальнем Арбекове в 2023-м сдадут несколько объектов инфраструктуры

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Начальник городского управления капитального строительства показал, в каких районах ведется реализация комплексного освоения и развития территорий. Курс держат на Дальнее Арбеково - именно здесь в 2023-м должны сдать несколько объектов инфраструктуры.

«Дорога на Бутузова: окончание работ - май, в июне будем пускать в эксплуатацию. Что касается ливневой канализации, на теплое время года (май-июнь) планируем выполнить работы по благоустройству», - сообщил Вадим Астафьев.

По светоточкам и электросетям видно, где будет проходить дорога. Ее протяженность - чуть больше километра. Предусмотрено две полосы движения, тротуары.

Одна из особенностей этих объектов еще и в том, что мэрия не потратила ни рубля на разработку проектно-сметной документации. Все затраты взяли на себя застройщики, которые осваивают микрорайон.

Реализация проектов по развитию территорий стала возможна благодаря действующей программе «Стимул». В ее рамках на улице Побочинской, пролегающей вдоль трассы, тоже предусмотрен ряд серьезных строек. Они отражены на схеме.

Появится еще одна дорога - со стороны строящейся автомобильной развязки на 624-м километре трассы.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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