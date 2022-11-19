В Пензенской области расчистят реку Инру и Чемодановский пруд

19.11.2022 | 11:46

В 2023 году в Пензенской области за счет федеральных средств планируется расчистить ложе Инры и пруда на этой реке, расположенного в селе Чемодановка Бессоновского района.

Об этом в пятницу, 18 ноября, рассказал в прямом эфире, организованном Центром управления регионом, замминистра - начальник управления природных ресурсов Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Радий Зябиров.

Речка Инра небольшая, но от нее многое зависит: она впадает в Вядю, на которой расположены популярная у пензенцев зона отдыха и детские оздоровительные лагеря. Летом 2008 года в Инру попали отходы производства, из-за чего около трех тысяч детей лишились возможности купаться во время отдыха в лагерях Пензенской области.

В августе 2019-го Инра вновь оказалась загрязнена: вода в ней стала молочно-белой.

Теперь маленькую, но важную реку должны привести в порядок. Аукцион по определению подрядчика для расчистки Инры пройдет в декабре.

Кроме того, в 2023 году завершится расчистка русла реки Атмис в Каменском районе (общая длина- 19,6 км). Тогда же, раньше обусловленного контрактом срока, подрядчик намерен закончить расчистку пруда у городской больницы № 6 в Пензе.

В 2022-м окончательно расчистят русла двух рек - Королейки в городе Белинском (2,6 км) и Керенки возле Вадинска (5,3 км). Это позволит снизить негативное воздействие воды на жилой фонд и объекты инфраструктуры населенных пунктов во время весеннего половодья.

По предварительным подсчетам, за год в регионе расчищено около 10 километров по руслам рек. Окончательные итоги будут подведены в декабре.