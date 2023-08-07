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Общество

Маткапитал захотели использовать для ремонта квартир

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Россиянам следует разрешить использовать средства материнского капитала на ремонт квартир. Соответствующий законопроект готовятся внести на рассмотрение в Госдуму РФ.

Об этом в понедельник, 7 августа, в своем Telegram-канале сообщила автор документа, первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова.

О поддержке инициативы она попросила премьер-министра Михаила Мишустина.

«Наблюдается серьезный рост цен на материалы для внутренней отделки. Так, по данным компании Infoline, средняя стоимость материалов для ремонта по итогам первой половины 2023 года увеличилась на 10,6% относительно показателей конца 2022-го. Эксперты отрасли прогнозируют дальнейший рост цен в районе 10-15% к концу 2023 года в связи с высокими темпами ввода в эксплуатацию нового жилья», - отметила Лантратова.

По ее словам, 20% (0,55 трлн руб.) из полученных средств маткапитала не используется целевым образом, что приводит к дополнительным тратам на их индексацию.

Ранее сообщалось о другой инициативе Лантратовой. Она предложила использовать маткапитал в качестве банковского вклада. Долгосрочные депозиты сроком на пять лет с возможностью пролонгации можно было бы размещать в аккредитованных Социальным фондом России и Минфином РФ финансовых институтах и получать процентный доход.

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