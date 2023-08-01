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Общество

Объяснена необходимость перевода всех пензенских МУПов в ООО

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Стало понятно, на каком основании среди пензенцев могла возникнуть тревога по поводу ликвидации муниципальных бань или передачи их в частную собственность. Ситуацию прояснила администрация города.

«Баню на Циолковского не передавайте в частные руки», - попросил пользователь Александр Ж. главу Пензы Александра Басенко, оставив сообщение на его странице во «ВКонтакте».

Представитель мэрии сообщил, что по федеральному закону муниципальные предприятия подлежат ликвидации или реорганизации до 1 января 2025 года.

«Во исполнение вышеуказанной нормы закона в прогнозный план приватизации муниципального имущества города на 2023-2025 годы внесены все МУПы, способом приватизации является преобразование в общества с ограниченной ответственностью», - говорится в ответе.

Подчеркивается, что переоформление в ООО не является передачей в частную собственность.

«Муниципальное образование «Город Пенза» будет являться единственным участником созданного общества с ограниченной ответственностью, ему будут принадлежать 100% долей в уставном капитале», - добавили в мэрии.

Что касается «Пензенских бань», то на оказание услуг реорганизация никак не повлияет. В частности баня на улице Циолковского, как и заявлялось ранее, продолжит функционировать в прежнем режиме.

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