Объяснена необходимость перевода всех пензенских МУПов в ООО

Стало понятно, на каком основании среди пензенцев могла возникнуть тревога по поводу ликвидации муниципальных бань или передачи их в частную собственность. Ситуацию прояснила администрация города.
«Баню на Циолковского не передавайте в частные руки», - попросил пользователь Александр Ж. главу Пензы Александра Басенко, оставив сообщение на его странице во «ВКонтакте».
Представитель мэрии сообщил, что по федеральному закону муниципальные предприятия подлежат ликвидации или реорганизации до 1 января 2025 года.
«Во исполнение вышеуказанной нормы закона в прогнозный план приватизации муниципального имущества города на 2023-2025 годы внесены все МУПы, способом приватизации является преобразование в общества с ограниченной ответственностью», - говорится в ответе.
Подчеркивается, что переоформление в ООО не является передачей в частную собственность.
«Муниципальное образование «Город Пенза» будет являться единственным участником созданного общества с ограниченной ответственностью, ему будут принадлежать 100% долей в уставном капитале», - добавили в мэрии.
Что касается «Пензенских бань», то на оказание услуг реорганизация никак не повлияет. В частности баня на улице Циолковского, как и заявлялось ранее, продолжит функционировать в прежнем режиме.
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