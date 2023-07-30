Прокуратура проверит эффективность помощи пострадавшим в Никольске

30.07.2023 | 13:52

Прокуратура организовала проверку в связи с повреждениями в Никольском районе, нанесенными ураганом в субботу, 29 июля.

«В городе Никольске и некоторых других населенных пунктах района имеются многочисленные повреждения крыш многоквартирных и индивидуальных домов, социальных учреждений, обрывы линий электропередачи, повреждения газопроводов, завалы на дорогах, другие разрушения», - перечислила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

В районе ввели режим чрезвычайной ситуации.

«Будет дана оценка соблюдению жилищных прав граждан и требований законодательства о ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Кроме того, на контроль прокуратуры поставлены вопросы полноты и эффективности принимаемых мер, направленных на оказание помощи жителям пострадавших домов, выполнение ремонтно-восстановительных работ. При наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования», - добавила Светлана Артамонова.

Ранее губернатор сообщил, что ущерб, нанесенный имуществу никольчан, очень серьезный. Начались подворные обходы, цель которых - обследовать дома и оценить повреждения.