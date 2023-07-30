Дана предварительная оценка ущерба, нанесенного никольчанам

30.07.2023 | 10:18

Никольчане продолжают делиться снимками последствий разгула стихии, случившегося в субботу, 29 июля. Некоторые утверждают, что оказались не готовы к такому развитию событий.

«Что характерно, ни одного предупреждения не поступало. Когда ничего не случается, задолбают слать свои СМС, а тут ни гу-гу ни разу», - заявил пользователь Юрий З. в местном паблике во «ВКонтакте».

С 9:00 30-го числа при администрации Никольска начал работу штаб ЧС.

«Любой никольчанин сможет обратиться туда за помощью. В штабе открыта горячая линия, куда можно позвонить по вопросам оказания помощи, восстановления электро-, газо- и водоснабжения. Номера телефонов: +7 8265 4-12-49, +7 8265 4-22-49», - сообщил губернатор Олег Мельниченко.

В Никольске предстоит провести подворные обходы, чтобы обследовать пострадавшие дома и оценить ущерб.

«По предварительным данным, он очень серьезный», - заключил глава региона, подчеркнув, что человеческих жертв удалось избежать.