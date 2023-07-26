Роскачество перечислило основные требования к школьной форме

26.07.2023 | 08:20

Эксперты назвали основные требования к школьной форме, которые разрабатываются на общероссийском уровне.

В марте этого года замминистра просвещения Андрей Корнеев на заседании комитета Госдумы предложил ввести единые требования к школьной одежде, касающиеся стиля и цветовой гаммы, на региональном уровне. Затем специалисты начали разработку общих требований к качеству пошива и материалов формы.

«Главная цель стандарта - не допустить использование материалов низкого качества при изготовлении такой одежды, чтобы потребители, приобретая такие изделия, могли не беспокоиться о свойствах материалов. Стандарт определяет ассортимент одежды, который входит в эту категорию и предъявляет требования к форме, ее материалам, а также к маркировке изделий», - пишут «Известия»со ссылкой на Роскачество.

Так, в ГОСТе указано, что школьная форма, - единообразный по стилю, конструктивным решениям и сочетанию цветов ассортимент одежды. Она предназначена для ношения и в общеобразовательных организациях. Одежду делят на повседневную и торжественную одежду для девочек и мальчиков.

В комплект формы входят блузка, жилет, пиджак, кардиган, джемпер, свитер, рубашка, платье, брюки и шорты.

Школьная форма должна носить светский характер, быть удобной, эстетичной, соответствовать погодным условиям местности, где происходит учебный процесс. Она не должна содержать символику асоциальных неформальных молодежных объединений, а также ту, которая пропагандирует противоправное поведение.

Среди тех требований, которые предъявляют к этой одежде, ГОСТ выделяет гигроскопичность — способность поглощать водяные пары, воздухопроницаемость и уровень токсичности материалов — этот показатель указывает на уровень аллергенности изделия.

Требования установлены для вещей, которые надевают периодически. Более того, эксперты уверены: одежда должна быть стойкой к разрыванию и истиранию. Размер формы не должен меняться после пяти стирок, а ее материалы должны быть устойчивыми к окрашиванию.

Окончательная редакцию стандарта школьной формы эксперты Роскачества представят во II полугодии 2024 года.

В Пензенской области образовательные организации могут самостоятельно устанавливать положения о школьной форме и внешнем виде обучающихся. В частности, в одном из лицеев ученики должны быть одеты в деловую одежду классического покроя нейтральных тонов. Для мальчиков это черные брюки и черная или белая сорочка, для девочек - черная юбка или сарафан с белой или черной блузкой.