Национальный стандарт школьной формы утвердят в следующем году

В апреле должна быть готова первая редакция ГОСТа на школьную форму. Она установит требования к качеству пошива и материалов.
Об этом в понедельник, 6 марта, сообщили в Роскачестве.
Окончательно утвердить национальный стандарт формы для школьников хотят к концу 2024 года.
«Национальные стандарты в России являются добровольными для применения, однако образовательные организации по своему решению смогут учесть их требования при установлении внутренних требований к одежде учащихся», - пояснили в Роскачестве.
Вопрос введения единой школьной формы обсуждается уже давно. Так, в Минпросвещения РФ предложили обязать образовательные учреждения формулировать требования к одежде учеников. Пока им лишь рекомендуется делать это.
«Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что инициатива касается именно одежды. О требованиях к внешнему виду в целом, например к цвету волос, речи не идет. Учебные заведения смогут на основе национального стандарта устанавливать стиль и формат, обсуждая их с родителями и учениками», - пишет издание «Российская газета».
Единые требования к школьной одежде предложили вводить на региональном уровне. Речь идет о цветовой гамме, стиле.
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