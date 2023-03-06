Национальный стандарт школьной формы утвердят в следующем году

06.03.2023 | 11:14

В апреле должна быть готова первая редакция ГОСТа на школьную форму. Она установит требования к качеству пошива и материалов.

Об этом в понедельник, 6 марта, сообщили в Роскачестве.

Окончательно утвердить национальный стандарт формы для школьников хотят к концу 2024 года.

«Национальные стандарты в России являются добровольными для применения, однако образовательные организации по своему решению смогут учесть их требования при установлении внутренних требований к одежде учащихся», - пояснили в Роскачестве.

Вопрос введения единой школьной формы обсуждается уже давно. Так, в Минпросвещения РФ предложили обязать образовательные учреждения формулировать требования к одежде учеников. Пока им лишь рекомендуется делать это.

«Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что инициатива касается именно одежды. О требованиях к внешнему виду в целом, например к цвету волос, речи не идет. Учебные заведения смогут на основе национального стандарта устанавливать стиль и формат, обсуждая их с родителями и учениками», - пишет издание «Российская газета».

Единые требования к школьной одежде предложили вводить на региональном уровне. Речь идет о цветовой гамме, стиле.