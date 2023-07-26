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Общество

Новые автобусы в Пензенской области: откуда взялось число 79

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Почему закупают именно 79 новых автобусов и каких марок они будут - такими вопросами жители Пензы задались после известия о выделении области казначейского кредита на обновление транспортного парка.

«К закупке планируются автобусы марок ПАЗ, ГАЗ, КАвЗ и ЛиАЗ. Количество автомобилей установлено исходя из потребности автотранспортных предприятий и лимитов выделяемых бюджетных средств», - сообщил региональный минцифротранс на странице Пензенской области во «ВКонтакте».

Ранее уточнялось, что речь идет о сумме в 500 млн рублей.

После распределения новые транспортные средства появятся, в частности, в Башмаковском, Белинском, Каменском, Кузнецком, Лопатинском, Нижнеломовском, Никольском, Шемышейском, Земетчинском и Вадинском районах.

Чтобы машины поступили в автопарки, требуется вовремя подготовить всю необходимую документацию. Также необходимо проверить сами автотранспортные предприятия, готовы ли они принять на обслуживание новую технику.

Кроме того, горожан интересует, когда можно будет везде оплачивать проезд банковской картой.

«Вопрос безналичной оплаты в маршрутных транспортных средствах в настоящее время обсуждается с городскими перевозчиками, но оборудование транспортных средств терминалами приема безналичной оплаты будет осуществляться только после утверждения новой маршрутной сети Пензенской городской агломерации и определения количества и классов транспортных средств, работающих на маршрутах», - ответили в министерстве.

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