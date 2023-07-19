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Общество

Задержание подростка: пензенцы обсуждают действия полицейских

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Вечером во вторник, 18 июля, на окраине Пензы сотрудники Госавтоинспекции задержали молодого человека на мопеде. Видео инцидента попало в Сеть.

«ТЦ «Тепличный». Грубо задерживают подростка на мото. 18.07.2023. Время 23:29», - написал автор.

На кадрах видно, что парень пытается убежать от сотрудников ДПС. Один из мужчин в форме догоняет его, бьет ногой по байку, подросток падает на асфальт. Тот говорит: «Мне нет восемнадцати». - «И что же?» - отвечает полицейский (из-за ненормативной лексики звук отключен. - Прим. ред.). После этого силовики берут молодого человека в захват.

Видеозапись вызвала бурную реакцию пользователей Сети. Некоторые возмущаются поведением инспекторов.

«Ломают так, будто троих застрелил», «Если судить по видео, то парень просто катил мотоцикл, а ломают его так как будто он уходил полчаса от погони», «На ребенка руку поднять!» - пишут защитники юного мотоциклиста.

Однако многие комментаторы считают действия полицейских обоснованными и правомерными.

«На питбайке, который идет как спортинвентарь, запрещено законом кататься по дорогам общего пользования! Вообще. Никак. Ни в шлеме, ни без него. Ни в экипировке, ни без нее. Это внедорожный мотоцикл. Только по полю или в лесу. Даже лесная или полевая дорога считается дорогой общего пользования. Хочешь кататься в городе? Питбайк должен иметь документы для постановки на учет в ГИБДД. Должна быть категория прав А. Только тогда можно кататься по городу», - обосновал их участник обсуждения.

«Вполне вероятно, что это один из их корешей снимал. Когда от ментов круги наворачивали - это не считается, а как поймали - сразу «мы просто стояли, он просто катил, ментовский произвол, бла-бла-бла». Классика, чо», - предположил еще один комментатор.

«Без фар без шлемов, без номеров ездят на своем дрыне! Я однажды ехал на машине ночью и они резко со двора выскочили, я еле успел затормозить», - описал свою ситуацию другой.

«Я жил на Тепличке, эти клоуны по полночи там носятся… Звук как будто глушителя вообще нет… Правильно сделали дпсники», - одобрил действия инспекторов третий.

Многие подписчики пожаловались, что молодые байкеры носятся по жилым районам, и также поддержали полицейских.

«Все правильно делают!!! В Терновке, пожалуйста, с ними поработайте», «В Арбеково тоже хотелось бы», «И на ГПЗ в «Сурской ривьере», «Задолбали эти невоспитанные и дебильные подростки по ночам гонять по дорогам!» - обращаются горожане.

«У каждого своя правда и спорить тут можно до бесконечности. Для кого-то он злостный нарушитель, а для кого-то обычный парень, который никому ничего не сделал и катил мотоцикл», - резюмировал один из участников обсуждения.

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Источник — видео vk.com/sova_penza
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