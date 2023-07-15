Уклонившийся от мобилизации пензенец отсудил компенсацию

15.07.2023 | 14:02

Подозреваемый в уклонении от мобилизации 33-летний житель Пензенского района подал иск в суд с требованием выплатить ему компенсацию за незаконное уголовное преследование.

Мужчина хотел получить 300 000 рублей.

Уголовное дело против пензенца возбудили в конце сентября 2022-го. Его подозревали в совершении преступления по статье 328 УК РФ («Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы»).

По версии следствия, пензенец, получив повестку, не явился в администрацию Кондольского сельсовета, откуда его должны были доставить в военный комиссариат. Законных оснований для освобождения от частичной мобилизации он не имел.

Мужчину задержали и поместили под стражу. После двух дней содержания в изоляторе его выпустили на свободу. Уголовное дело закрыли. Главу регионального СУ СК РФ привлекли к дисциплинарной ответственности.

Иск о выплате компенсации суд удовлетворил, однако сумму уменьшил до 20 000 рублей, сообщило издание News.ru.