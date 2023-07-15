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Общество

Пензенцев попросили не погружать сбитого лося в машину

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Пензенским автомобилистам дали советы, как поступать при риске ДТП с лосем и что делать, если столкновение с животным неизбежно.

Известно, что сохатые выбегают на дорогу внезапно. Кроме того, они стадные животные, и там, где оказался один, существует вероятность появления еще нескольких.

В министерстве цифрового развития, транспорта и связи региона посоветовали автомобилистам в первую очередь быть внимательными на любых дорогах, а не только на тех, где установлены предупреждающие знаки о появлении диких животных.

«Если вы видите лосей на дороге, нужно немедленно остановиться и включить аварийный сигнал, таким образом предупредив других водителей. После этого нужно дождаться, пока животное уйдет в лес. Ни в коем случае нельзя ему сигналить, потому что можно спровоцировать неадекватную реакцию. Бывает, что лоси выходят на дорогу и стоят. Тогда сверните на обочину, остановитесь и включите аварийку. И обязательно дайте знак огнями встречным машинам», - обратились к водителям.

Наиболее вероятен сценарий, когда лось появляется на дороге внезапно. В этом случае даже при скорости 60 км/ч невозможно быстро затормозить. Водителям рекомендуется уйти от столкновения, вывернув на обочину.

При этом автомобиль следует поворачивать в заднюю часть животного. Траекторию движения нужно рассчитать, исходя из предположения, что сохатый успеет рвануться вперед и водителю удастся проскочить.

Ни в коем случае при этом нельзя сигналить, так как животное может или вдруг остановиться, или броситься на машину.

«Если вы понимаете, что столкновение неизбежно, нужно всем телом прижаться к стойке автомобиля. Потому что, когда животное влетит в салон и сомнет крышу, вы успеете сгруппироваться, стойка может спасти вам жизнь», - посоветовали автомобилистам.

При уже случившемся ДТП следует вызвать сотрудников ДПС, а они уже обратятся в охотинспекцию. Запрещено скрываться с места аварии или погружать лося в машину, так как это основания для заведения уголовного дела.

«Если водитель забирает тушу сбитого лося себе, это статья о незаконном изъятии животного из природы, проще говоря о браконьерстве», - объяснили людям.

Участились случаи встречи водителей с лосями и другими дикими животными на дорогах в Пензе. Так, 14 июля, сохатого сбили на улице Окружной. Животное получило травмы. Водитель не пострадал.

Лося обследовали ветеринары, а потом забрали. Его увезли в лес, где несколько дней будут наблюдать за состоянием пострадавшего.

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