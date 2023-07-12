В Пензе любители фастфуда загрязняют Суру

12.07.2023 | 14:58

Пензенцев возмущает состояние Суры у набережной. Периодически в мутной воде плавает мусор, погибшая рыба, а иногда трупы птиц и других животных. От реки разносится неприятный запах, портящий впечатление от прогулок по центру города.

При этом одна из главных причин удручающего состояния водной достопримечательности - безответственное поведение самих пензенцев.

В среду, 12 июля, сотрудники управления ГОЧС в очередной раз вышли на очистку прибрежной зоны.

На участке от подвесного моста до «Ростка» из воды вытащили ветки, бревна и бытовой мусор, оставленный отдыхающими. Среди него были целлофановые пакеты, упаковка от фастфуда и бутылки.

«Просим жителей областного центра соблюдать чистоту, не бросать мусор в воду, бережно относиться к зонам отдыха и природе», - обратился к пензенцам представитель муниципальной пожарной части Управления ГОЧС Пензы Денис Астафьев.

Сотрудники МБУ «Пензавтодор» распилили и вывезли бревна, извлеченные из реки.

Очистка Суры проводится регулярно, из-за сильного загрязнения иногда она растягивается на несколько дней.