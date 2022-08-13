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Общество

В Пензе из Суры выловили ветки и мусор

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12 августа во время традиционной санитарной пятницы в Пензе организовали уборку набережной Суры.

На участке между двумя мостами - подвесным и Бакунинским - с поверхности реки собрали ветки и бытовой мусор. Также была очищена прогулочная зона.

Состояние Суры неоднократно вызывало нарекания горожан, обращавших внимание властей на грязную воду, в которой можно увидеть даже трупы птиц.

Набережную неоднократно выходили приводить в порядок экоактивисты. Последняя акция прошла в июле - они расчистили территорию правобережья у подвесного моста.

Аналогичная уборка состоялась и в июне. По словам ее участников, на очищенных территориях из-за низкой культуры поведения пензенцев вновь появляется мусор.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

Мусор, в каком звании?

Гость||

Устраивает)

Гость||

Постоянно что-то вылавливают. То мусор, то утопленников.

Гость||

Суру чистить надо от донных отложений а не хернёй страдать.

Гость||

Ну, наконец-то! Сегодня хороший день! Из 15 новостей только 5 ужастиков криминальных, вчера было 10 из 15... Жить стало приятнее и радостнее...

Гость||

Пойду член в тиски зажму назло всем

Гость||

В Польше рыба в Одере передохла,радует что не только у нас травят.Там тоже производство по переработке бумаги...

Гость||

Гость писал(a):

Мусор, в каком звании?
Да мелочь всякую, от сержанта до капитана

Имя: Гость
Комментарий:

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