В Пензе из Суры выловили ветки и мусор

13.08.2022 | 13:22

12 августа во время традиционной санитарной пятницы в Пензе организовали уборку набережной Суры.

На участке между двумя мостами - подвесным и Бакунинским - с поверхности реки собрали ветки и бытовой мусор. Также была очищена прогулочная зона.

Состояние Суры неоднократно вызывало нарекания горожан, обращавших внимание властей на грязную воду, в которой можно увидеть даже трупы птиц.

Набережную неоднократно выходили приводить в порядок экоактивисты. Последняя акция прошла в июле - они расчистили территорию правобережья у подвесного моста.

Аналогичная уборка состоялась и в июне. По словам ее участников, на очищенных территориях из-за низкой культуры поведения пензенцев вновь появляется мусор.