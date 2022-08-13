В Пензе из Суры выловили ветки и мусор

12 августа во время традиционной санитарной пятницы в Пензе организовали уборку набережной Суры.
На участке между двумя мостами - подвесным и Бакунинским - с поверхности реки собрали ветки и бытовой мусор. Также была очищена прогулочная зона.
Состояние Суры неоднократно вызывало нарекания горожан, обращавших внимание властей на грязную воду, в которой можно увидеть даже трупы птиц.
Набережную неоднократно выходили приводить в порядок экоактивисты. Последняя акция прошла в июле - они расчистили территорию правобережья у подвесного моста.
Аналогичная уборка состоялась и в июне. По словам ее участников, на очищенных территориях из-за низкой культуры поведения пензенцев вновь появляется мусор.
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Мусор, в каком звании?