Дочь экс-губернатора Бочкарева лишилась крупной суммы

27.05.2021 | 15:23

Дочь бывшего губернатора Пензенской области Наталья Бочкарева осталась без 16 млн рублей. Именно такую сумму она передала «гадалке» за решение личных проблем, сообщает ТАСС в четверг, 27 мая.

«Накануне в полицию обратилась Бочкарева Наталья Васильевна. По ее словам, с марта по май она передала в общей сложности 16 млн рублей некоему лицу для решения вопросов жизни и здоровья», - рассказал собеседник агентства.

Уточняется, что после получения денег гадалка перестала отвечать на звонки, не оказав на деле никаких услуг.

По факту мошенничества правоохранительные органы проводят доследственную проверку.

Другие федеральные СМИ добавляют, что случившемуся предшествовал конфликт с возлюбленным.