Сетевое издание|18+|Пятница|28 мая 2021|01:46
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Криминал

Дочь экс-губернатора Бочкарева лишилась крупной суммы

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Дочь бывшего губернатора Пензенской области Наталья Бочкарева осталась без 16 млн рублей. Именно такую сумму она передала «гадалке» за решение личных проблем, сообщает ТАСС в четверг, 27 мая.

«Накануне в полицию обратилась Бочкарева Наталья Васильевна. По ее словам, с марта по май она передала в общей сложности 16 млн рублей некоему лицу для решения вопросов жизни и здоровья», - рассказал собеседник агентства.

Уточняется, что после получения денег гадалка перестала отвечать на звонки, не оказав на деле никаких услуг.

По факту мошенничества правоохранительные органы проводят доследственную проверку.

Другие федеральные СМИ добавляют, что случившемуся предшествовал конфликт с возлюбленным.

Источник — tass.ru
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Гость||

Нажитое непосильным трудом...

Гость||

В здравом уме можно такое сделать? Конечно,если это мелочь на "карманку",то и позориться не нужно было с заявой.

Гость||

Жить стало веселей!!!!!!!!!!!!!!!!

Яйца теперь подорожают в Пензе?

Гость||

закрываете коменты)))

Гость||

Какие отменные гены! Наследственность, ум, интеллект,предпринимательская хватка!

Наверное , на тот свет переправляла через посредника .

Гость||

15.41 проезд и школьные обеды

Гость||

Белозерцев 350 млн хотел гадалке перевести, но вовремя остановили.

Гость||

У девушки проблемы со здоровьем?

Что ж она не обратилась к Пензенскому здравоохранению , так удачно модернизированным её батенькой ?

Заграница не помогла? Папкины связи нары греют? Никто не поможет девчульке добраться до земли обетованной и к немчуре на лечение. Бедняжка

Гость||

От куда у её такие деньги?

Гость||

Наконец-то хорошие новости. Даже если фейк, все равно читать приятно.

Гость||

Один день веселее другого.

Гость||

Да уж, а у нас нет таких денег.Ничего страшного, начнёт работать.

Гость||

Что же она собиралась вылечить у гадалки за 220 тысяч долларов? В Германии из комы дешевле достают

Гость||

Операция по приживлению мозга

Гость||

Вчера новости от Белозерцева из СИЗО,сегодня от дочули Бочкарёва.

Когда депутаты начнут радовать народ?

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Имя: Гость
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