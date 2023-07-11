Полицию попросили наблюдать за домом в 5-м Виноградном проезде

11.07.2023 | 14:29

Расселенный дом № 4 в 5-м Виноградном проезде в Пензе нуждается во внимании правоохранителей. Его попросили включить в маршруты патрулирования.

Заброшенное здание нередко становилось местом ЧП. В июне этого года там два раза случался пожар. Дом привлекает внимание подростков, а также людей, ведущих асоциальный образ жизни.

Снести строение попросила подписчица губернатора в соцсети «Одноклассники» Елена.

«Снос дома по улице 5-й Виноградный проезд, 4, будет осуществляться только после предоставления всем расселяемым гражданам нового жилья либо выкупа за изымаемые жилые помещения», - объяснил женщине представитель регионального правительства.

Он добавил, что управление ЖКХ города уже направило в УМВД России по Пензе информацию о необходимости патрулировать территорию, где находится здание.

В начале июля в Заводском районе снесли бывший военкомат на улице 9 Января. Строение пустовало несколько лет. Два раза там случался пожар. Кроме того, изношенные сети стали причиной коммунальной аварии в августе 2022-го. Вода потекла к соседнему дому № 19 на улице Крупской, затопила подвал.

Пустующее здание также служило пристанищем для бродяг и наркоманов.