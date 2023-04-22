Российский сенатор выступает за эвтаназию бродячих собак

22.04.2023 | 13:40

В пятницу, 21 апреля, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин заявил, что эвтаназия животных может стать необходимой.

«Я думаю, что в определенных условиях, с соблюдением определенных серьезных мер эвтаназия не нужна, она, возможно, в какой-то момент окажется необходимой, к сожалению. Надо обсуждать», - цитирует сенатора РИА «Новости».

С 1 января 2020 года действует федеральный закон, запрещающий эвтаназию бродячих собак. Безнадзорных животных следует отловить, стерилизовать, провести карантин, чипировать и отпустить в среду обитания.

Башкин подчеркнул, что отлавливать животное, тратить на его лечение много денег, а потом «вышвыривать обратно на помойку, где забрали» абсурдно. Сенатор предлагает зоозащитникам, выступающим против эвтаназии животных, разобрать их.

«А те зоозащитники, которые откажутся забирать животных, - можно считать, что они, скорее всего, обрекут животное в случае принятия подобных предложений на эту гуманную гибель», - добавил парламентарий.

По словам Башкина, следует лучше проработать «технику ответственного приобретения животного».

«Создавать условия, когда просто так бесконтрольно приобретать животное и так же бесконтрольно с ним расставаться, было бы невозможно. Здесь, конечно, в пользу может прийти мировой опыт, не всегда отрицательный, когда, например, приобрести щенка можно только в установленном месте под установленную официальную регистрацию с привязкой к владельцу», - пояснил он.

В Пензенской области ряд чиновников также недовольны существующим порядком обращения с бездомными животными. Так, глава Пензы Александр Басенко заявил , что многие собаки, бегающие в стаях по городу, имеют бирку в ухе, но это не решает проблему. «Цель этой деятельности не совсем понятна. Мы работу активизировали, но какой это даст результат, я, честно говоря, не понимаю», - признался он.

В Кузнецке, втором по величине городе Пензенской области, проблема бродячих собак стоит очень остро, хотя 90% особей в стаях прооперированы. 17 апреля мэр Сергей Златогорский регулярно требует активизировать работу, но при этом напоминает, что за процессом наблюдают зоозащитники. С его точки зрения, закон «Об ответственном обращении с животными в Российской Федерации» далек от совершенства.

16 апреля в Оренбурге стая бездомных собак загрызла 372605} восьмилетнего мальчика, когда он гулял в районе своего дома у гаражей. СК возбудил уголовные дела по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека, и об услугах, не отвечающих требованиям безопасности.