Стало известно, будет ли в Пензе демонстрация на Первомай

20.04.2023 | 13:23

В последние дни в России активно обсуждается массовая отмена проведения в городах демонстрации на Первомай. Как оказалось, в Пензе такое мероприятие и не планировалось.

Об этом в четверг, 20 апреля, сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщила начальник управления культуры Вера Фейгина.

По ее словам, в этот день в планах - возложение цветов к стеле «Город трудовой доблести» в Дальнем Арбекове (начало в 11:00). Аналогичное мероприятие проводилось и год назад.

Кроме того, артисты русского народного хора имени Октября Гришина поздравят горожан с весной на улице Московской. Ну и будет отмечаться открытие сезона в ЦПКиО имени Белинского, уточнила Вера Фейгина.

Традиционное шествие трудовых коллективов районов города пока намереваются провести на День города, который будет отмечаться в июне - с 9-го по 12-е число.

А вот шествие «Бессмертного полка» 9 мая отменено. Среди других форматов, предложенных участникам акции, - размещение портрета ветерана на одежде, бейдже или аватаре в социальных сетях.