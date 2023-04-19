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Общество

Короткие майские: пензенцы отдохнут меньше обычного

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Пензенцы привыкли, что каждый раз в мае у них есть два мини-отпуска - в честь Праздника Весны и Труда и Дня Победы. Однако в 2023 году выходных будет не так много, как бывало.

В самом начале мая пензенцев ждут всего три нерабочих дня, два из которых - обычные суббота и воскресенье: 29, 30 апреля и 1 мая (понедельник).

С 2-го по 5-е число - будни.

9 Мая выпадает на вторник. На понедельник, 8-е число, Минтруд перенес один выходной из новогодних каникул. Так что пензенцы будут отдыхать четыре дня (с субботы по вторник, 6-9 мая).

В 2022 году майские каникулы были длиннее - 8 дней (с 30 апреля по 3 мая и с 7-го по 10-е), в 2021-м отдыхали в течение 10 дней (с 1 по 10 мая).

Кстати, в мае невыгодно брать отпуск. Стоимость дня в месяце, где рабочих дней меньше, может быть выше, чем оплата отпуска по среднему заработку.

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