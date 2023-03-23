Сетевое издание|18+|Четверг|23 мар 2023|16:16
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+13oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

Часть работающих россиян в мае могут потерять в деньгах

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Чем меньше в месяце рабочих дней, тем невыгоднее уходить в отпуск. Так, в мае и в апреле их по 20, но если сравнивать май с июнем, разница будет заметной.

По словам юриста Александра Южалина, которые приводит «Российская газета», стоимость рабочего дня в том месяце, где их мало, может быть выше, чем оплата отпуска по среднему заработку.

«Поэтому, используя отпуск в мае, вы, возможно, потеряете немного в деньгах, но эта потеря будет несущественной», - констатировал Южалин.

Юрист напомнил, что на размер зарплаты в мае не должны влиять дополнительные выходные.

Май из-за обилия праздничных дней популярный месяц для отпуска у многих. Люди отправляются в путешествие или же работают на даче.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте