Часть работающих россиян в мае могут потерять в деньгах

Чем меньше в месяце рабочих дней, тем невыгоднее уходить в отпуск. Так, в мае и в апреле их по 20, но если сравнивать май с июнем, разница будет заметной.
По словам юриста Александра Южалина, которые приводит «Российская газета», стоимость рабочего дня в том месяце, где их мало, может быть выше, чем оплата отпуска по среднему заработку.
«Поэтому, используя отпуск в мае, вы, возможно, потеряете немного в деньгах, но эта потеря будет несущественной», - констатировал Южалин.
Юрист напомнил, что на размер зарплаты в мае не должны влиять дополнительные выходные.
Май из-за обилия праздничных дней популярный месяц для отпуска у многих. Люди отправляются в путешествие или же работают на даче.
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