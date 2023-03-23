Часть работающих россиян в мае могут потерять в деньгах

23.03.2023 | 15:32

Чем меньше в месяце рабочих дней, тем невыгоднее уходить в отпуск. Так, в мае и в апреле их по 20, но если сравнивать май с июнем, разница будет заметной.

По словам юриста Александра Южалина, которые приводит «Российская газета», стоимость рабочего дня в том месяце, где их мало, может быть выше, чем оплата отпуска по среднему заработку.

«Поэтому, используя отпуск в мае, вы, возможно, потеряете немного в деньгах, но эта потеря будет несущественной», - констатировал Южалин.

Юрист напомнил, что на размер зарплаты в мае не должны влиять дополнительные выходные.

Май из-за обилия праздничных дней популярный месяц для отпуска у многих. Люди отправляются в путешествие или же работают на даче.