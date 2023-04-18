В Минцифры указали на препятствие для рассылки электронных повесток

18.04.2023 | 11:09

Оснований для рассылки повесток через портал госуслуг сейчас нет. Об этом вечером в понедельник, 17 апреля, заявили в Минцифры РФ.

«В принятом законе о цифровизации воинского учета не указано, что электронные повестки будут направляться через «Госуслуги». Способы направления повесток еще должно установить правительство отдельным актом, который не принят», - сообщили в министерстве.

Уточняется, что в явном виде в законе предусматривается использование портала госуслуг только для рассылки уведомлений о постановке на воинский учет, применении и снятии ограничительных мер, а также для доступа к информации в реестре повесток, который еще не создан.

По поводу реестра глава ведомства Максут Шадаев ранее заявлял, что запустят его не раньше начала очередного осеннего призыва. Однако точные сроки будут определены после принятия закона.

Информацию в реестр военнообязанных станут передавать МВД, ФНС, Социальный фонд РФ, вузы, колледжи, медицинские организации и другие учреждения. Будут указываться паспортные данные, СНИЛС, адрес регистрации, место работы и другие данные.

11 апреля Госдума РФ одобрила поправки, которые делают законной рассылку повесток не только в бумажном виде, но и в электронном.