Повестка будет считаться полученной, как только появится на «Госуслугах»

11.04.2023 | 13:49

В России повестка в военкомат будет считаться полученной, как только появится в личном кабинете военнообязанного на «Госуслугах». Об этом во вторник, 11 апреля, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Законопроект, вводящий электронные повестки, рассматривается депутатами. Он коснется не только срочников, но и всех военнообязанных.

Согласно проекту, кроме привычного способа вручения повесток (в бумажном виде под подпись лично), появятся два новых - через «Госуслуги» и МФЦ.

Этот же законопроект предполагает формирование единого реестра военнообязанных и введение ограничений для тех, кто уклоняется от военной службы.

«Если человек не получает повестку или делает вид, что ее не получает, то он будет обязан во время следующего призыва в течение двух недель добровольно явиться в военный комиссариат. Если он этого не сделает, то ему за цифровой подписью военного комиссара приходит уведомление о том, что вводится ограничение на выезд и последуют другие ограничительные меры. Если он вновь не явится, то через 20 дней этот военнообязанный может лишиться возможности управления транспортным средством, заключать сделки с недвижимостью», - цитирует РИА Новости Андрея Картаполова.