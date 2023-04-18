На Радоницу зареченцы смогут доехать до кладбища на автобусе

18.04.2023 | 13:07

Во вторник, 25 апреля, в день поминовения усопших, зареченцы смогут доехать на городское кладбище на муниципальном транспорте.

«С 8:00 до 14:00 автобусы будут курсировать каждые 30 минут от КПП № 5 (проходная «А») и КПП № 11 (проходная «АМ») до кладбища и обратно», - сообщили в администрации закрытого города.

Стоимость поездки составит 23 рубля. В автобусах будут действовать проездные билеты и льготы.

В Пензенской области Радоница (вторник второй недели после Пасхи) является нерабочим днем, чтобы жители могли навестить могилы родных и близких.

Ранее стало известно, что для жителей Пензы на Красную горку (23 апреля) и на Радоницу (25 апреля) предоставят дополнительный транспорт до Восточного кладбища. Автобусы большой вместимости будут отправляться от остановки «Пенза-I».