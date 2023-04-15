В Пензе ограничат проезд по верхней части улицы Московской

15.04.2023 | 10:16

В пятницу, 14 апреля, в администрации Пензы прошла встреча с предпринимателями, чьи объекты бизнеса расположены в верхней части улицы Московской.

В 2022 году здесь прошел капитальный ремонт, после которого участок от улицы Карла Маркса до Кураева стал пешеходным. Однако при этом в определенные часы разрешен подъезд автомобилей к объектам торговли и социального обслуживания, а у жильцов домов на Московской есть возможность проезда в случае отсутствия других подъездных путей. Также предусмотрен доступ для спецтехники экстренных и коммунальных служб.

Жители Пензы не раз возмущались тем, что по пешехоной зоне на Московской ездят автомобили. Причем не кареты скорой помощи и не спецтехника инкассаторов, а обычные машины. Ранее в Управлении ЖКХ Пензы сообщили, что по данному участку, согласно ПДД, допускается движение машин дорожно-эксплуатационных служб, а также подъезд по кратчайшему пути транспортных средств, подвозящих грузы к торговым и другим предприятиям и объектам, при отсутствии других возможностей.

Глава Пензы Александр Басенко на встрече с бизнесменами отметил, что водители нередко нарушают требования знака «Пешеходная зона», поэтому, по его словам, назрела необходимость упорядочить движение автотранспортных средств.

С этой целью, как предполагается, представители бизнес-сферы будут пользоваться специальными пультами управления от ограничивающих устройств.

«Данные меры будут введены только после решения всех организационных вопросов», - сообщили в пресс-службе мэрии.