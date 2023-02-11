Пензенца возмутило движение машин в пешеходной зоне на Московской

11.02.2023 | 14:16

По верхней части улицы Московской, являющейся пешеходной зоной, ездят автомобили. Причем не кареты скорой помощи и не спецтехника инкассаторов, а обычные машины. Знак «Пешеходная зона» игнорируется.

Об этом написал на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» житель Пензы под ником Ah First.

«Я тут живу и уверяю, что можно к любому зданию подъехать с Володарского, Кирова. Почему так происходит? Может, это все-таки не пешеходная зона? Тогда надо убрать знаки, чтобы не вводить в заблуждение граждан и гостей нашего города» , - задал вопрос пользователь.

Ответ пришел со страницы Управления ЖКХ Пензы. В нем напоминается, что после завершения реконструкции участок улицы Московской от Карла Маркса до Кураева стал пешеходным. У перекрестков с улицами Кураева и К. Маркса установлены дорожные знаки «Пешеходная зона», запрещающие движение всех видов транспортных средств.

«По данному участку улицы Московской, согласно ПДД, допускается движение машин дорожно-эксплуатационных служб, а также подъезд по кратчайшему пути транспортных средств, подвозящих грузы к торговым и другим предприятиям и объектам, при отсутствии других возможностей», - уточнили порядок проезда в управлении.

Пензенцам рекомендуется сообщать о нарушениях правил дорожного движения в дежурную часть Управления ГИБДД по телефонам: (8412) 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04, 59-90-05, 59-90-72 - либо по адресу: Пензенская область, г. Пенза, ул. Бакунина, д. 181, или на официальном сайте ГИБДД http://www.gibdd.ru/letter.

Такой ответ не удовлетворил пензенца. Он считает, что его сигнал в соцсети должен побудить чиновников к более активным действиям.

«А может быть, вам сообщить в ГИБДД? Вы предлагаете мне бегать с телефоном? Или каждый будет заниматься своей работой?» - возмутился он.

В управлении пояснили, что никто не запрещает инициативным гражданам участвовать в контроле за соблюдением ПДД, хоть это и не главный метод.

«В целях обеспечения безопасности пешеходов и привлечения к ответственности водителей, нарушающих правила дорожного движения, улица Московская включена в маршрут патрулирования сотрудниками Госавтоинспекции», - уточнили в управлении.

Пензенцы не раз жаловались на автомобилистов, проезжающих по закрытой для транспорта части главной пешеходной улицы Пензы, и просили Госавтоинспекцию обратить на это внимание.