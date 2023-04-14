В Пензе восстановили понтонный мост через Суру

14.04.2023 | 19:11

Понтонный мост между островом Пески и Пензой-III восстанавливают. За дело взялись рабочие муниципального предприятия. Большинство из них впервые задействованы в таком процессе. С утра мужчины заняли позиции на берегах, вдоль которых закреплены части конструкции. Со стороны улицы Тухачевского подогнали автокран, на противоположной вязали металлические тросы в один.

Собрать понтонный мост, который только с виду выглядит просто, как оказалось, намного сложнее, чем его развести. Здесь нужно инженерное образование, необходимо учитывать характер и течение реки. На помощь пришли специалисты Пензенского пожарно-спасательного центра.

И вот уже через несколько секунд экипаж оказался на противоположном берегу. Спасатели доставили веревку, бросили ее, как конец Александрова терпящим бедствие, а сами отправились на дежурство.

Спустя четыре часа после начала процесса на правом берегу произошло оживление, рабочие принялись тянуть трос, закрепили его и стали краном поднимать пешеходную платформу.

К концу дня плавучую конструкцию собрали воедино.