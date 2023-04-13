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Общество

Жители острова Пески просят восстановить понтонный мост

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Сколько десятилетий понтонный мост был палочкой-выручалочкой для жителей острова Пески, пожалуй, не скажут даже старожилы, но весной 2023-го конструкцию развели из-за сильного паводка. Теперь уровень воды в Суре упал, и люди ждут, когда восстановят мост.

Свои просьбы горожане даже «задокументировали». Бумагу с текстом повесили на сигнальную ленту со стороны большой земли - с улицы Тухачевского. Страдают из-за отсутствия понтона живущие и на правом, и на левом берегах реки.

«С третьей Пензы ходят сюда, в центр, и на остановку много ходят, в садики, в школы. Это объезжать сколько надо!» - пожаловалась жительница о. Пески Нина Бородина.

На Песках, там, где был выход на переправу, объявление другого характера - «Переход закрыт». Табличка осталась с момента разведения. Мост в целях безопасности горожан убрали 13 марта. После того как его части пришвартовали к берегам, по руслу реки пошла большая вода, и Сура разлилась.

Но паводок миновал, и горожане стали все чаще вспоминать про пешеходную конструкцию на плавучих опорах. Кстати, как обещали представители «Пензавтодора», ее восстановят, а затем проведут косметические процедуры.

«Покраска моста, приведение его в порядок. Мы его обследуем, посмотрим», - рассказал зам. руководителя МБУ «Пензавтодор» Михаил Зенов.

Этим работники муниципального предприятия займутся уже в ближайшие дни. Как сообщили в городской администрации, время возводить мосты подошло.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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