Автосвалкой на улице Калинина в Пензе заинтересовались чиновники

12.04.2023 | 12:55

Автомобильную свалку на улице Калинина, 127а (в районе пересечения с Краснова), должны ликвидировать. Соответствующее поручение было дано администрации Первомайского района в среду, 12 апреля.

«Во взаимодействии с сотрудниками полиции собственника нужно привлечь к административной ответственности, обязать привести участок в порядок», - процитировала главу города Александра Басенко пресс-служба мэрии.

В конце прошлого года он сообщил, что администрации наконец удалось разобраться с кладбищем автохлама, располагавшимся в 200 метрах от трассы М-5 в микрорайоне Заря.

Тамошняя свалка была хорошо знакома некоторым пензенцам: автовладельцы наведывались туда в поисках нужных деталей. Избавиться от своеобразной достопримечательности не получалось около четырех лет.

К концу 2022-го территорию полностью освободили, но, по сообщениям жителей Зари, позже рухлядь стала появляться снова.

Удастся ли полностью решить аналогичную проблему на улице Калинина, покажет время.