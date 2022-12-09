На окраине Пензы ликвидировали многолетнее кладбище автомобилей

09.12.2022 | 11:15

В Пензе после многолетних обсуждений и разработки планов наконец ликвидирована своеобразная достопримечательность - кладбище автохлама, располагавшееся в 200 метрах от автотрассы М5 в микрорайоне Заря.

Об этом шла речь на совместном заседании комиссий Пензенской гордумы в пятницу, 9 декабря.

Вопрос о складе разбитых, искореженных и разобранных автомобилей еще в 2019 году подняли сотрудники регионального минлесхоза. Как выяснилось, свалка хорошо знакома некоторым пензенцам: автовладельцы наведывались сюда в поисках нужных деталей.

В марте 2020-го мэрия сообщила: в ближайшее время с муниципальной земли уберут порядка 1 400 машин. Однако свалка продолжила существовать до 2022-го.

«В этом году удалось добиться, чтобы вся территория автосвалки в Заре, от которой не удавалось избавиться около четырех лет, наконец-то была полностью освобождена», - сообщил депутатам мэр Александр Басенко,