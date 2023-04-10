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Общество

Заместитель главного следователя Пензенской области занял новый пост

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Первый заместитель руководителя Следственного управления СК РФ по Пензенской области, полковник юстиции Владимир Архангельский стал руководителем СУ СК РФ по Республике Башкортостан.

Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщает портал «Башинформ» со ссылкой на приказ председателя Следственного комитета РФ от 5 апреля 2023 года.

Владимир Архангельский занимал должность первого заместителя руководителя СУ СК РФ по Пензенской области с 2019 года. После ухода со своего поста Дмитрия Матушкина в апреле 2022-го, Архангельский стал исполнять обязанности руководителя регионального следственного управления СК РФ.

22 марта 2023 года стало известно, что СУ СК РФ по области возглавил полковник юстиции Владимир Игнатенков, который родился в Республике Карелии и работал там.

Владимир Архангельский вернулся на должность первого заместителя.

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Источник — фото surb.sledcom.ru
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