Заместитель главного следователя Пензенской области занял новый пост

10.04.2023 | 17:03

Первый заместитель руководителя Следственного управления СК РФ по Пензенской области, полковник юстиции Владимир Архангельский стал руководителем СУ СК РФ по Республике Башкортостан.

Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщает портал «Башинформ» со ссылкой на приказ председателя Следственного комитета РФ от 5 апреля 2023 года.

Владимир Архангельский занимал должность первого заместителя руководителя СУ СК РФ по Пензенской области с 2019 года. После ухода со своего поста Дмитрия Матушкина в апреле 2022-го, Архангельский стал исполнять обязанности руководителя регионального следственного управления СК РФ.

22 марта 2023 года стало известно, что СУ СК РФ по области возглавил полковник юстиции Владимир Игнатенков, который родился в Республике Карелии и работал там.

Владимир Архангельский вернулся на должность первого заместителя.