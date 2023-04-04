Сетевое издание|18+|Вторник|4 апр 2023|14:56
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+14oC
+15oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Путин объявил, когда будет следующее повышение тарифов на ЖКУ

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Серьезных изменений тарифов ЖКХ в ближайшие полтора года не должно быть. Об этом заявил во вторник, 4 апреля, Президент РФ Владимир Путин во время визита в Тулу.

22 сентября 2022 года Правительство РФ перенесло плановое повышение тарифов на семь месяцев вперед - с 1 июля 2023-го на 1 декабря 2022-го. По всей стране индекс изменения коммунальных платежей был установлен в размере 9%. Кроме того, регионы получили право применить предельные индексы изменения тарифов для потребителей. Для Пензенской области допустимое отклонение составило 2% от величины предельных индексов в среднем по региону.

В итоге в Сурском крае (за исключением Пензы) максимальная индексация платы за жилье и коммуналку достигла 11%. В областном центре расчет этого показателя привязан к предельным уровням цен на теплоэнергию, он составил 12%.

В сентябре 2022-го в Правительстве РФ отметили, что следующая индексация тарифов произойдет через полтора года - в июле 2024-го. Теперь президент подтвердил это решение.

«С 1 января следующего года мы передвинули следующую индексацию на 1 июля 2024 года. Таким образом, полтора года индексации не должно быть», - цитирует ТАСС главу государства.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте