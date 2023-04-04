Путин объявил, когда будет следующее повышение тарифов на ЖКУ

04.04.2023 | 14:09

Серьезных изменений тарифов ЖКХ в ближайшие полтора года не должно быть. Об этом заявил во вторник, 4 апреля, Президент РФ Владимир Путин во время визита в Тулу.

22 сентября 2022 года Правительство РФ перенесло плановое повышение тарифов на семь месяцев вперед - с 1 июля 2023-го на 1 декабря 2022-го. По всей стране индекс изменения коммунальных платежей был установлен в размере 9%. Кроме того, регионы получили право применить предельные индексы изменения тарифов для потребителей. Для Пензенской области допустимое отклонение составило 2% от величины предельных индексов в среднем по региону.

В итоге в Сурском крае (за исключением Пензы) максимальная индексация платы за жилье и коммуналку достигла 11%. В областном центре расчет этого показателя привязан к предельным уровням цен на теплоэнергию, он составил 12%.

В сентябре 2022-го в Правительстве РФ отметили, что следующая индексация тарифов произойдет через полтора года - в июле 2024-го. Теперь президент подтвердил это решение.

«С 1 января следующего года мы передвинули следующую индексацию на 1 июля 2024 года. Таким образом, полтора года индексации не должно быть», - цитирует ТАСС главу государства.