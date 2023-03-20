В Шемышейском районе рыбак обнаружил тело своего отца

20.03.2023 | 18:09

На берегу речки Кулы у села Усть-Уза в Шемышейском районе видны только остатки банкета, который устроили здесь местные жители. Двое мужчин отмечали 45-летие одного из них. В результате оба попрощались с жизнью. Их сгубила ледяная вода.

«По предварительной информации, один из них упал с крутого берега в реку, второй решил помочь ему выбраться из воды, в результате чего также оказался в реке. Оба мужчины погибли. При первоначальном осмотре каких-либо видимых повреждений на телах погибших не обнаружено. Назначены судебно-медицинские экспертизы», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

По имеющимся сведениям, первыми на месте трагедии оказались родственники погибших. Плывущее по реке тело заметил человек, рыбачивший неподалеку. Оказалось - достал отца.

«Второй мужчина был жив на момент прибытия посторонних лиц, проводились реанимационные мероприятия в отношении него, но тем не менее он умер», - рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам Пензенской области Сергей Петрунин.

Выход на лед на территории Пензенской области запрещен с 15 марта. Сотрудники МЧС регулярно проводят рейды по водным объектам. По их словам, если на Сурском рыбаков уже практически не видно, так как у берега все подтаяло, то в других местах мужчины продолжают подвергать свои жизни опасности, просиживая у лунок.

Инспекторы пытаются образумить отчаянных, но прислушиваются к ним не всегда. Штрафы за такое поведение не предусмотрены.