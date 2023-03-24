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Общество

В Пензенской области остается более 2000 беженцев

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На территории Пензенской области до сих пор находится «свыше двух с лишним тысяч беженцев». Об этом в пятницу, 24 марта, на сессии регионального Законодательного собрания заявил губернатор Олег Мельниченко.

Он отметил, что субъект РФ принял большое количество эвакуированных граждан и оказал им необходимую помощь.

В конце 2022 года глава региона уточнял: с конца февраля прибыло в общей сложности около 3 500 жителей ЛДНР, среди которых были как женщины, дети, старики, так и мужчины, непригодные для несения военной службы. Одни приезжие трудоустраиваются и обосновываются в области, другие покидают ее через некоторое время.

По данным полиции, озвученным в феврале 2023-го, на территории Пензы действуют три пункта временного размещения граждан, прибывающих с территорий проведения специальной военной операции: санаторий имени Володарского, лагерь «Звездочка» и гостиница «Ласточка». Там сейчас проживают 500-600 человек - с учетом миграционных процессов это цифра «плавающая».

За 2022 год в отношении беженцев было составлено 11 административных материалов о правонарушениях.

По данным Росстата, к 1 января 2023 года в Пензенской области официально временное убежище получили 998 человек.

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