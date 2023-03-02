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Общество

К 2023 году в Пензенской области осталось 998 человек из ЛДНР

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В среду, 1 марта, Росстат опубликовал доклад о социально-экономическом положении России. В разделе о беженцах отмечено, что на 1 января 2023 года в Пензенской области проживает 998 человек, получивших временное убежище.

Для сравнения: в целом в Приволжском федеральном округе таковых 8 397, в Москве - 2 895, в Московской области - 5 935, в России - 67 496.

Лиц со статусом «беженец» или «вынужденный переселенец» в Пензенском регионе нет. В РФ их 277 и 321 соответственно.

Больше всего граждан, получивших временное убежище, приняли Центральный (29 195) и Южный (17 259) федеральные округа, меньше всего - Сибирский (346).

15 декабря 2022 года губернатор Пензенской области во время прямой линии сообщил, что с конца февраля в регион прибыло в общей сложности около 3 500 жителей ЛДНР, среди которых были как женщины, дети, старики, так и мужчины, непригодные для несения военной службы. Одни приезжие трудоустраиваются и обосновываются в области, другие покидают ее через некоторое время.

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