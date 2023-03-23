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Общество

В Пензенской области выявлены опасные для людей скотомогильники

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Специалисты двух управлений - Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области и ветеринарии регионального минсельхоза - проверили места захоронения биологических отходов в Шемышейском районе.

Сейчас там действуют пять скотомогильников. Три из них находятся на балансе районной станции по борьбе с болезнями животных, два - на балансе сельских администраций района.

Эксперты провели анализ технического и ветеринарно-санитарного состояния всех скотомогильников.

Выяснилось, что техническое состояние биотермических ям, находящихся на балансе сельских администраций, не соответствует требованиям биологической безопасности. У них частично обрушено ограждение, на воротах и люках ям нет запорных устройств, то есть имеется свободный доступ к местам захоронения биологических отходов.

Управление Россельхознадзора направило в администрации письма о принятии мер по приведению в соответствие мест захоронения биологических отходов, сообщили в пресс-службе.

Это не первый случай, когда в Пензенской области выявляют опасные для людей скотомогильники. В 2020 году два таких места обнаружились в Кузнецком районе. Оба были законсервированными (сибиреязвенными).

Во время недавнего паводка Пензенская область вошла в число регионов, где был усилен санитарный контроль, в том числе за скотомогильниками.

22 марта в связи с выявлением очага сибирской язвы в Республике Чувашии Роспотребнадзор предупредил: заражение возможно при прямом контакте с больным животным, а также при употреблении мясной продукции с недостаточной термической обработкой.

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