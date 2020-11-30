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Общество

В Кузнецком районе на двух скотомогильниках нашли нарушения

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Деятельность ГБУ «Кузнецкая районная станция по борьбе с болезнями животных» попала под пристальное внимание прокуратуры. Выяснилось, что эксплуатация двух скотомогильников у села Каменки и поселка Евлашево, переданных под управление учреждению в 2014 году, проходила с нарушениями.

«Оба скотомогильника начали эксплуатироваться в 1938 году и являются законсервированными (сибиреязвенными) с захоронением в яме, относящимися к классу I объектов промышленного производства», - пояснила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Ограждение одного из скотомогильников разрушилось, а у второго были распахнуты ворота, что категорически запрещено. Законодательство требует, чтобы входы и выходы с территории запирались на ключ, хранящийся у определенного человека.

В итоге прокурор района направил станции представления, после чего нарушения были устранены.

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Гость||

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