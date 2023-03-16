Роспотребнадзор усилил санитарный контроль в Пензенской области

16.03.2023 | 08:37

Пензенская область вошла в число регионов, в которых Роспотребнадзор усилил санитарный контроль.

«В связи с активным таянием снега и установившимися плюсовыми температурами в дневные часы, в ряде субъектов РФ возрастают риски осложнения эпидемиологической ситуации», - пояснили в пресс-службе ведомства.

На контроле находятся Пензенская, Ульяновская, Самарская, Саратовская области и Республика Мордовия.

Роспотребнадзор проверяет соблюдение технологии водоподготовки и водоочистки. Перед поступлением воды в сети водоснабжения проводится ее обязательное обеззараживание.

Кроме того, особое внимание уделяется кладбищам, полигонам твердых коммунальных отходов, полям фильтрации, нефтебазам, складам ГСМ, несанкционированным свалкам, складам агрохимикатов, скотомогильникам и другим объектам, попадающими в зоны подтопления.

Ранее в региональном управлении Роспотребнадзора предупредили, что паводок может осложнить эпидемиологическую ситуацию. Есть риск, что в воде из открытых источников окажутся возбудители всевозможных инфекций. Жителей области призвали кипятить воду из родников и колодцев.