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Общество

Роспотребнадзор усилил санитарный контроль в Пензенской области

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Пензенская область вошла в число регионов, в которых Роспотребнадзор усилил санитарный контроль.

«В связи с активным таянием снега и установившимися плюсовыми температурами в дневные часы, в ряде субъектов РФ возрастают риски осложнения эпидемиологической ситуации», - пояснили в пресс-службе ведомства.

На контроле находятся Пензенская, Ульяновская, Самарская, Саратовская области и Республика Мордовия.

Роспотребнадзор проверяет соблюдение технологии водоподготовки и водоочистки. Перед поступлением воды в сети водоснабжения проводится ее обязательное обеззараживание.

Кроме того, особое внимание уделяется кладбищам, полигонам твердых коммунальных отходов, полям фильтрации, нефтебазам, складам ГСМ, несанкционированным свалкам, складам агрохимикатов, скотомогильникам и другим объектам, попадающими в зоны подтопления.

Ранее в региональном управлении Роспотребнадзора предупредили, что паводок может осложнить эпидемиологическую ситуацию. Есть риск, что в воде из открытых источников окажутся возбудители всевозможных инфекций. Жителей области призвали кипятить воду из родников и колодцев.

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